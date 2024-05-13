التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على أوتوستراد المتن السريع محلة جورة البلوط

التحكم المروري: تجمع للشاحنات على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: تجمع للشاحنات على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة

جعجع لـ جدل: حتى هذه اللحظة نحن مع الثورة السورية الحقيقية وهذا شيء أما قبول السوريين على أرضنا فهذا شيء آخر