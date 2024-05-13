معلومات للـLBCI: مجلس نقابة المحامين في الشمال وفي حضور أربعة من أعضائه أعطى إذن ملاحقة أحد المحامين المشتبه بعلاقته بشبكة الإعتداء الجنسي على قاصرين

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