مصلحة تسجيل السيارات تفتح اليوم والأسبوع المقبل لإنجاز معاملات فك حجز المركبات والآليات في هذه الحالات

أعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات عن إستمرارها باستقبال المواطنين اليوم الاحد ١٩ ايار ٢٠٢٤ وطيلة الاسبوع المقبل في المركز الرئيسي في الدكوانة لانجاز معاملاتهم المتعلقة بفك حجز جميع أنواع المركبات والدراجات.



وكانت المصلحة قد أنجزت أمس السبت كل معاملات المواطنين الذين حضروا الى المركز المذكور لفك حجز آلياتهم.



وتجدر الإشارة إلى أن الموضوع متعلق بفك الحجز عن المركبات والدراجات غير المسجلة وفي حال تراكم رسوم الميكانيك لسنوات.



ويأتي هذا التدبير الاستثنائي تزامنًا مع الخطة الأمنية التي تنفذها قوى الأمن الداخلي، والتي اعترض عليها عدد من الأشخاص، فقاموا برمي مركز فصيلة المريجة بالحجارة وإطلاق النّار في الهواء، ما استدعى قيام العناصر بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم من المكان، بحسب ما أكدت قوى الأمن في بيان.



وأعلنت أنها ترفض الاعتداء على قطعاتها وعناصرها مهما كانت الذرائع، مع العلم أن هذه الخطة الأمنية كانت مطلب الجميع لحماية المواطنين على الطرقات العامة من عمليات النشل والسلب والتصرفات المتهورة لسائقي الدراجات.