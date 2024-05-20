وكالة إرنا نقلا عن خامنئي: النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر يتولى السلطة التنفيذية وفقا للدستور وأمام مخبر مهلة أقصاها 50 يوما للترتيب للانتخابات بالتنسيق مع رؤساء السلطتين القضائية والتشريعية

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك