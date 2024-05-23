مخزومي لـ"جدل": نصيحة اميركية بضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي قبل الصيف وبيان اللجنة الخماسية يجب البناء عليه وتؤكد أنها لا تتدخل بالتسمية ولا باملاءات سياسية وليس هناك من فيتو على أحد بل هذه مشاورات يجب ان تحصل بين القوى اللبنانية

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك