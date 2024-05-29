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بيروت
21
o
البقاع
17
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
19
o
متن
19
o
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": وصلنا الى صيغة نهائية مشتركة لوثيقة بكركي وستصدر قريبًا
خبر عاجل
2024-05-29 | 14:47
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": وصلنا الى صيغة نهائية مشتركة لوثيقة بكركي وستصدر قريبًا
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