التحكم المروري: جريحان نتيجة حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق الكحالة باتجاه البقاع وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: جريحان نتيجة حادث تصادم بين ٤ سيارات على اوتوستراد الدورة باتجاه نهر الموت وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: جريحان نتيجة حادث تصادم بين ٤ سيارات على اوتوستراد الدورة باتجاه نهر الموت وحركة المرور كثيفة في المحلة

ريال مدريد يحرز لقبه الـ١٥ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على بروسيا دورتمند بنتيجة ٢-٠