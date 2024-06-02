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التحكم المروري: جريحان نتيجة حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق الكحالة باتجاه البقاع وحركة المرور كثيفة في المحلة

خبر عاجل
2024-06-02 | 05:43
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التحكم المروري: جريحان نتيجة حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق الكحالة باتجاه البقاع وحركة المرور كثيفة في المحلة
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التحكم المروري: جريحان نتيجة حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق الكحالة باتجاه البقاع وحركة المرور كثيفة في المحلة

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