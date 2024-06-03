الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مستخدمو هيئة إدارة السير والاليات أعلنوا الإضراب التحذيري هذا الاسبوع

خبر عاجل
2024-06-03 | 14:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
مستخدمو هيئة إدارة السير والاليات أعلنوا الإضراب التحذيري هذا الاسبوع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
3min
مستخدمو هيئة إدارة السير والاليات أعلنوا الإضراب التحذيري هذا الاسبوع

أعلن مستخدمو هيئة ادارة السير والاليات والمركبات التوقف القسري عن العمل واعلان الاضراب التحذيري هذا الاسبوع لحين تحقيق كافة مطالبنا، مؤكدين أننا "لم نجد إلى غيره سبيلًا فمطالباتنا ومناشداتنا كانت واضحة وكثيرة، واستجبنا مرارًا للتمنيات بالاستمرار بأداء مهامنا، ولكن الظروف حالت دون ذلك. وسنعلن عن الخطوات التالية لاحقا".

واوضحوا في بيان: "لما كنا نعاني حاليًا تأخراً في صرف رواتبنا التي لا تتعدى ١٩٠$ وبما اننا دائما نطالب بمساواتنا بموظفي القطاع العام ونجد انفسنا امام حجة وضعنا الاستثنائي كمستخدمين في ملاك مؤسسة عامة والمسار المختلف للمعاملات المتعلقة برواتبنا وملحقاتها، ونحن في هيئة إدارة السير لطالما عانينا هذا التمييز المؤسف بين العاملين في القطاع العام، مع العلم أن ضغط المعاملات في مؤسستنا هائل، والموارد التي تدخلها إلى خزينة الدولة كبيرة، إلا أننا نُقابَل دائما كمستخدمين باستخفاف منقطع النظير بجهودنا فتتأخر مستحقاتنا وتُعرقَل أمورنا باستمرار وفي كل فرصة".

وأضافوا: "نحن محرومون منذ سنوات من المنح على أنواعها، علمًا أن نظامنا الداخلي ينص عليها بصراحة ووضوح. ناهيك عن بدلات التحصيل العلمي والخدمة الفعلية التي لا تطبق أصلا، وهذا أمر يسهم في إحباط المستخدمين وتعزيز شعورهم بالمظلومية، فهم مُطالبون على الدوام بأداء واجباتهم على اكمل وجه، ولكن حقوقهم مهضومة بشكل فاضح. بالإضافة إلى ذلك، وحيث أن الهيئة بدأت تجبي بدلات خدمات، وكل العمل والجهد في عملية الجباية ينصب على عاتقنا  كمستخدمين في الهيئة".

وطالبوا الدولة بـ "إيجاد صيغة قانونية يستحصل من خلالها المستخدم على نسبة ثابتة "عادلة" مما تجبيه الهيئة من بدلات الخدمات التي أقرت حديثا ولم تتوضح حتى الآن آلية صرفها، مذكرين بأن مؤسسات ووزارات عدة لجأت إلى هذا الحل لمساندة العاملين فيها في ظل انهيار قيمة الرواتب وزيادة الضرائب وكلفة المعيشة، ولضمان حسن سير العمل واستمراريته في الدوائر الرسمية، مشيرين الى أن "ضعف تنظيم العمل وغياب الظروف والبيئة اللائقة تمس كل يوم وكل ساعة كرامة المستخدم و المواطن على حد سواء، وأن هذا أمر غير مقبول البتة. بالاضافة الى التلويح دائما بطردنا من الخدمة في حال توجهنا الى الاضراب والذي هو حق مشروع، نتيجة حرماننا  من الحوافز والمساعدات التي  اقرها مجلس الوزراء ومماطلة مجلس ادارتنا في اقرار الموازنة التي تضمن حقوقنا، والتعسف الذي نعانيه ، رغم  مطالبتنا مرارا وتكرارا بتحسين ظروف المعيشة والتي لم تلقى  جواباً حتى يومنا هذا".
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

خبر عاجل

إدارة

السير

والاليات

أعلنوا

الإضراب

التحذيري

الاسبوع

LBCI التالي
ترقبوا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة الساعة التاسعة والنصف
التحكم المروري: جريحان نتيجة حادث تصادم بين ٤ سيارات على اوتوستراد الدورة باتجاه نهر الموت وحركة المرور كثيفة في المحلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-05-21

هيئة إدارة السير تذكر باستقبال المواطنين لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بتسجيل دراجاتهم النارية أو فك حجزها

LBCI
خبر عاجل
2024-05-13

هيئة ادارة السير تعلن توفير خدمات جديدة...

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-07

الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية يعلنون الإضراب التحذيري الإثنين المقبل

LBCI
امن وقضاء
2024-04-19

استئناف العمل في قسم جونية التابع لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات اعتبارا من الثلاثاء المقبل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
15:55

باسيل لـ عشرين 30: المعابر غير الشرعية معروفة وعلى الجيش ضبطها كالحدود البحرية وحزب الله يقبل بذلك وآخر لقاء مع نصرالله كان في صيف 2022

LBCI
خبر عاجل
15:08

باسيل لـ عشرين 30: طرحنا كان يمنع الفراغ وأنا مع وثيقة بكركي لكنها غير كافية ويجب أن يكون لها مدى وطنيًا وتنطلق من الواقع

LBCI
خبر عاجل
13:25

ترقبوا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة الساعة التاسعة والنصف

LBCI
خبر عاجل
05:12

ترقبوا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة الساعة التاسعة والنصف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-05-28

نوال الزغبي تعانق وائل كفوري بحرارة... "من حلاه العقل طاير" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
14:01

شرطة الحدود الإسرائيلية: القوات قتلت مسلحا فلسطينيا بالضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الجدل مستمر في استعادة الودائع

LBCI
عالم الطبخ
2024-06-01

السوفليه بأسلوب مختلف وشهي... تعرفوا على طريقة تحضير هذا الطبق بالقريدس مع الشيف حنا طويل! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:50

هكذا قرأت واشنطن ردّ نتنياهو على ما قاله بايدن بشأن طرح التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اليوم العالمي للدراجة الهوائية... كارثة طبيعية وراء هذا الإختراع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ايران تؤكد على حضورها في المنطقة من بوابة لبنان الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الجدل مستمر في استعادة الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أيلول مستوطني الشمال.. بين المدارس والمخابئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الثروة المائية المشتركة تبحث بين الجانبين اللبناني والسوري

LBCI
رياضة
13:30

للمرة الأولى... أبطال عالم حاليين سيتواجهون في لبنان في رياضة الـPADEL

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مفاوضات إنهاء حرب غزة تعود إلى النقطة الصفر

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 3-6-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:55

مستخدمو هيئة إدارة السير والاليات أعلنوا الإضراب التحذيري هذا الاسبوع

LBCI
فنّ
03:32

وفاة عازف في حفل صبحي توفيق بالبترون... " مشهد لن ننساه في حياتنا"

LBCI
فنّ
03:04

وسام فارس يرقص مع ابنته في زفافه... فماذا فعلت سارة ابي كنعان في الرقصة الأولى؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
06:10

"ابقوا معًا عانقوا بعضكم"... 3 أصدقاء جمعهم عناق أخير قبل أن تفرقهم المياه القاتلة وهذه تفاصيل المأساة! (فيديو)

LBCI
فنّ
04:05

كريستينا صوايا تتعرّض لمحاولة قتل

LBCI
منوعات
03:10

حادث مرعب... مقتل طيار وإصابة آخر بعد اصطدام طائرتين خلال عرض جوي (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
05:12

ترقبوا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة الساعة التاسعة والنصف

LBCI
خبر عاجل
15:55

باسيل لـ عشرين 30: المعابر غير الشرعية معروفة وعلى الجيش ضبطها كالحدود البحرية وحزب الله يقبل بذلك وآخر لقاء مع نصرالله كان في صيف 2022

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More