باسيل لـ عشرين 30: طرحنا كان يمنع الفراغ وأنا مع وثيقة بكركي لكنها غير كافية ويجب أن يكون لها مدى وطنيًا وتنطلق من الواقع

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