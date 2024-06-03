باسيل لـ عشرين 30: المعابر غير الشرعية معروفة وعلى الجيش ضبطها كالحدود البحرية وحزب الله يقبل بذلك وآخر لقاء مع نصرالله كان في صيف 2022

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