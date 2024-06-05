سماع إطلاق نار استمر لنصف ساعة تقريبا في محيط السفارة الاميركية في عوكر

جرح أحد حراس السفارة الاميركية ومقتل أحد مطلقي النار وتوقيف آخر أُصيب بجروح فيما البحث جار عن مسلح ثالث

جرح أحد حراس السفارة الاميركية ومقتل أحد مطلقي النار وتوقيف آخر أُصيب بجروح فيما البحث جار عن مسلح ثالث

باسيل لـ عشرين 30: المعابر غير الشرعية معروفة وعلى الجيش ضبطها كالحدود البحرية وحزب الله يقبل بذلك وآخر لقاء مع نصرالله كان في صيف 2022