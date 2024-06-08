سامي الجميل للسيد نصرالله: هذا البلد لن يرتاح قبل أن تقفل جبهة الجنوب فويلات لبنان بدأت من هذه الجبهة وتنتهي مع إغلاقها

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