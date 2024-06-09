أسطورة رياضة المحركات اللبنانية روجيه فغالي يحتلّ المرتبة الأولى برالي الأرز المرحلة الثانية من بطولة لبنان لهذا الموسم وباسل أبو حمدان يحلّ في المرتبة الثانية وربيع أيوب في المرتبة الثالثة

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