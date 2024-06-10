سامي الجميّل: أقترح على فرنجية بدل أن نترشح كلنا أن ننسحب كلنا فهو طرف ونحن طرف وجعجع طرف وباسيل طرف ونحن بحاجة الى شخصية تجمع كل الناس

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باسيل ردا على فرنجية حول ترشيح جعجع: من يريد أن يقدم هكذا طرح يجب أن يقوم بحسابات دقيقة وطرحنا سابقا على فرنجية السير بمبدأ الأقوى مسيحيا لكنه لم يوافق فلماذا يوافق اليوم؟