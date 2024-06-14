التحكم المروري: حادث مروري على جسر الدورة باتجاه نهر الموت بين ٣ مركبات تسبب بازدحام مروري في المحلة

ابو فاعور لـ حوار المرحلة : لا نسعى لعزل القوات وباسيل لم يتحدث عن هذا الأمر حتى وعلاقتنا مع جعجع فيها من الرحابة الشخصية ولا نرى أي مصلحة من الاشتباك مع بري لأنه المفتاح للمخرج مما نعيشه

السابق