هيئة البث الاسرائيلية: نتنياهو يبلغ وزراء الكابينت بإلغاء مجلس الحرب بعد انسحاب غانتس وأيزنكوت وبعد طلب بن غفير الانضمام إليه

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