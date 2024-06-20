التحكم المروري: تصادم بين ٤ سيارات على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة

وزارة الخارجية للـLBCI: قرار اقفال السفارة القبرصية ابوابها ليوم واحد لا علاقة له بكلام السيد نصرالله بل كان محدداً مسبقا لأسباب ادارية تتعلق برفع سعر التأشيرة وهي ستعاود العمل بدءا من الغد

وزارة الخارجية للـLBCI: قرار اقفال السفارة القبرصية ابوابها ليوم واحد لا علاقة له بكلام السيد نصرالله بل كان محدداً مسبقا لأسباب ادارية تتعلق برفع سعر التأشيرة وهي ستعاود العمل بدءا من الغد

نصر الله: على الحكومة القبرصية أن تحذر من أن فتح مطاراتها وقواعدها للاسرائيلي يعني أنها أصبحت طرفا في الحرب وستتعاطى معها المقاومة على هذا الاساس