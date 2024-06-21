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o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
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التحكم المروري: يطلب من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر داخل نفق العدلية باتجاه جسر الفيات بسبب استمرار الاشغال في المحلة
خبر عاجل
2024-06-21 | 02:25
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التحكم المروري: يطلب من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر داخل نفق العدلية باتجاه جسر الفيات بسبب استمرار الاشغال في المحلة
خبر عاجل
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2024-06-19
نصر الله: على الحكومة القبرصية أن تحذر من أن فتح مطاراتها وقواعدها للاسرائيلي يعني أنها أصبحت طرفا في الحرب وستتعاطى معها المقاومة على هذا الاساس
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