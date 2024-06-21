التحكم المروري: حركة المرور كثيفة داخل انفاق المطار باتجاه خلدة بسبب تصادم بين مركبتين

التحكم المروري: يطلب من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر داخل نفق العدلية باتجاه جسر الفيات بسبب استمرار الاشغال في المحلة

التحكم المروري: يطلب من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر داخل نفق العدلية باتجاه جسر الفيات بسبب استمرار الاشغال في المحلة

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية بسبب اعتصام في المحلة