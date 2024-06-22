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البقاع
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o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
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معلومات للـLBCI: الوفد القبرصي بعد لقائه البيسري اكد ان قبرص ليست ضد اي جهة ولا تقبل باستخدام أراضيها من قبل اي جهة للإعتداء على اي دولة والأراض التي حصلت عليها المناورات العسكرية ذات سيادة بريطانية
خبر عاجل
2024-06-22 | 07:46
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معلومات للـLBCI: الوفد القبرصي بعد لقائه البيسري اكد ان قبرص ليست ضد اي جهة ولا تقبل باستخدام أراضيها من قبل اي جهة للإعتداء على اي دولة والأراض التي حصلت عليها المناورات العسكرية ذات سيادة بريطانية
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