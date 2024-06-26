الحلبي لـ حوار المرحلة: لقد أمّنا باصات لنقل التلاميذ في مناطق التوتر من مراكز تجمّع معيّنة الى مراكز الامتحانات بحماية الجيش واليونيفل

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الحلبي لـ حوار المرحلة: الاسئلة التي سوف ترد في الامتحانات الرسمية للثانوي ستكون عادلة لكافة مستويات الطلاب وسنُعطي 10 دقائق إضافية للطلاب كي يختاروا ما بين الأسئلة