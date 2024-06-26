الحلبي لـ حوار المرحلة: كل مدرسة تحرم أي تلميذ من بطاقة الترشيح بسبب عدم استحصالها على القسط فليذهب إلى وزارة التربية وسأعطيه البطاقة

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