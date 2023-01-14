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مكتب الرئيس عون: التفاهم بين الوطني الحر وحزب الله منوط بقيادة الحزبين وليس إطاراً جامداً
خبر كاذب
2023-01-14 | 06:58
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مكتب الرئيس عون: التفاهم بين الوطني الحر وحزب الله منوط بقيادة الحزبين وليس إطاراً جامداً
ردّ المكتب الإعلامي للرئيس ميشال عون على صحيفة نداء الوطن، التي نسبت كلاما الى الرئيس عون بشأن وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وادّعت أنه منقول عن احد المشاركين في لقاء شبابي مع الرئيس عون.
ورأى المكتب الاعلامي أن صحيفة نداء الوطن هي وسيلة إعلامية تعتمد هذا الأسلوب السفيه والتحريضي وتنسب الكلام الى مصادر تَنقُل عن مصادر، أقل ما يقال فيها إنها تفتقد ليس فقط الى المهنية والمصداقية، بل أيضا الى الأخلاق.
وأوضح أن التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله منوط بقيادة الحزبين، وهو ليس إطاراً جامداً، ويوم يشعر أحد الطرفين بالحاجة الى إعادة النظر ببعض بنوده فلا شك أنه سيفعل.
ولفت المكتب الاعلامي إلى أنه عندما يكون لدى الرئيس عون ما يريد قوله فإنه يقوله جهاراً ولا يحتاج الى التلطّي وراء لعبة المصادر.
**للاطلاع على مقال صحيفة نداء الوطن
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