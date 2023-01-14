الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مكتب الرئيس عون: التفاهم بين الوطني الحر وحزب الله منوط بقيادة الحزبين وليس إطاراً جامداً

خبر كاذب
2023-01-14 | 06:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مكتب الرئيس عون: التفاهم بين الوطني الحر وحزب الله منوط بقيادة الحزبين وليس إطاراً جامداً
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مكتب الرئيس عون: التفاهم بين الوطني الحر وحزب الله منوط بقيادة الحزبين وليس إطاراً جامداً
ردّ المكتب الإعلامي للرئيس ميشال عون على صحيفة نداء الوطن، التي نسبت كلاما الى الرئيس عون بشأن وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وادّعت أنه منقول عن احد المشاركين في لقاء شبابي مع الرئيس عون. 

ورأى المكتب الاعلامي أن صحيفة نداء الوطن هي وسيلة إعلامية تعتمد هذا الأسلوب السفيه والتحريضي وتنسب الكلام الى مصادر تَنقُل عن مصادر، أقل ما يقال فيها إنها تفتقد ليس فقط الى المهنية والمصداقية، بل أيضا الى الأخلاق.

وأوضح أن التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله منوط بقيادة الحزبين، وهو ليس إطاراً جامداً، ويوم يشعر أحد الطرفين بالحاجة الى إعادة النظر ببعض بنوده فلا شك أنه سيفعل. 

ولفت المكتب الاعلامي إلى أنه عندما يكون لدى الرئيس عون ما يريد قوله فإنه يقوله جهاراً ولا يحتاج الى التلطّي وراء لعبة المصادر.

**للاطلاع على مقال صحيفة نداء الوطن إضغط هنا
 

 

آخر الأخبار

أخبار لبنان

خبر كاذب

حزب الله

الوطني الحر

تفاهم مار مخايل

LBCI التالي
ورقة المليون ليرة لبنانية... ماذا إن طُرحت في الأسواق؟
ابرز المواضيع التي طالتها الاخبار الكاذبة في العام ٢٠٢٢...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-01-13

تصريح لافت من جنبلاط عن حزب الله والتيار الوطني الحر.. ماذا قال؟

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-02

وفد حزب الله من بكركي: لم نتحدث في الجلسة اليوم عن الحياد أو عن التدويل ونحن سعداء بما أنجز من تفاهم مع التيار الوطني الحر ونعلم كيف نتفاهم فيما بيننا

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-21

حزب الله: اتصال بين قيادة الحزب و"الوطني الحر" جنوبا وزيارة ميدانية لبلدة رميش وما جرى إشكالية حلت مباشرة

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-16

فارس سعيد للـLBCI: كان يجب على حكومة ميقاتي ان تجتمع اليوم بشكل استثنائي بمشاركة التيار الوطني الحر الذي هو حليف حزب الله من بعد الحادثة الكبيرة التي حصلت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
2023-01-17

بارود لـ "نداء الوطن": وجود وصاية من الوزارة على البلديات خطأ شائع....

LBCI
خبر كاذب
2023-01-15

ورقة المليون ليرة لبنانية... ماذا إن طُرحت في الأسواق؟

LBCI
خبر كاذب
2023-01-06

ابرز المواضيع التي طالتها الاخبار الكاذبة في العام ٢٠٢٢...

LBCI
خبر كاذب
2022-12-14

ما حقيقة تقاضي العاملين في هيئة اوجيرو جزءا من رواتبهم بالدولار النقدي؟

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:01

ضو: المؤسسات لم تقم بعملها بما خص النيترات ولا بالموضوع الرقابي على اموال الناس ولا يجب القبول بالمحاصصات والتسويات التي لا تصل الى أي حل

LBCI
رياضة
2023-01-15

البصرة تُعيد النبض لتاريخها السياحي من باب الرياضة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-05

أرباح سامسونغ الفصلية تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 6 سنوات

LBCI
صحف اليوم
2023-01-08

جلسة جديدة الخميس.. ومشاورات مكثفة بين مختلف قوى المعارضة (الشرق الأوسط)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
03:53

تحرّك لاهالي ضحايا الرابع من آب أمام مجلس النواب: نريد أن نعرف مَن من النواب مع قضيتنا

LBCI
أخبار لبنان
16:35

مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي ولا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في برنامج Dr Pam الجديد على شاشة LBCI لكل علة علاج

LBCI
رياضة
13:35

النجم الإسباني رافاييل نادال يودع بطولة أستراليا من الدور الثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

العام الدراسي في التعليم الرسمي مجمد حتى إشعار آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إنقاذ سلحفاتين بحريتين عملاقتين وقعتا أسيرتي شباك للصيد مقابل مرفأ الدورة

LBCI
أخبار دولية
13:31

قمة سداسية في أبو ظبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

وقائع اليوم الثالث للوفد القضائي الاوروبي الذي يحقق في ملف تبييض اموال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لماذ حضر القاضي طارق بيطار الى قصر عدل بيروت؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
06:26

ميقاتي: أقرينا مبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء ووافقنا على فتح اعتماد الـ62 مليون دولار للكهرباء وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الكهرباء

LBCI
أخبار لبنان
07:00

بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كهرباء لبنان للحكومة: في هذه المناطق تحديداً نريد مؤازرة الجيش لنزع التعديات

LBCI
منوعات
10:54

قطع رأس زوجته وحمله أمام المارة... جريمة قتل مروعة هزت الشارع الإيراني

LBCI
صحة وتغذية
10:28

دراسة تحذر... تناول هذه السمكة يُعادل شرب مياه ملوثة لمدة 30 يوماً

LBCI
فنّ
05:50

نبيل شقيق نانسي عجرم في فيديو ملفت... ابنته رقصت على أغنية عمّتها!

LBCI
أخبار سياسية
04:45

نتائج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 34 لمعوض و37 ورقة بيضاء و14 لبنان الجديد و 2 زياد بارود و7 عصام خليفة و1 ميلاد بو ملهب و1 صلاح حنين و15 ورقة ملغاة

LBCI
أمن وقضاء
11:35

بعد ذكر ساندرا الراعي في تقرير الـLBCI حول التحقيقات في ملف فساد النافعة... محاميان يوضحان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة