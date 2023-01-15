ورقة المليون ليرة لبنانية... ماذا إن طُرحت في الأسواق؟

مع انتشار الاخبارعن قرب طرح ورقة المليون ليرة لبنانية، أوضح عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والباحث في الدولية للمعلومات صادق علوية، أن هذا الامر يحتاج الى آلية معينة، وهي تعديل قانون النقد والتسليف، ليتمكن عندها مصرف لبنان من بدء طرح الورقة، وبالتالي الامر ليس بهذه السهولة والسرعة.واشار خلال برنامج "للتوضيح" الذي تقدمه الاعلامية مايا عيد، عبر الـ LBCI، الى أنه وبالرغم من أن طرح اوراق نقدية كبيرة يسهل على المواطن اللبناني حركة السيولة، إلا أنه من دون أن يتزامن هذا الطرح مع خطة اقتصادية اصلاحية، لن يؤدي ذلك الى أي نتيجة ايجابية.***لمشاهدة الحلقة عبر فايسبوك اليكم الفيديو ادناه:***لمشاهدة الحلقة عبر الموقع الالكتروني