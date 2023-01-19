هل نادين لبكي مطلوبة لدى النيابة العامة الاستئنافية؟

هل نادين لبكي مطلوبة لدى النيابة العامة الاستئنافية؟

انتشرت معلومات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مفادها أن المخرجة والممثلة اللبنانيّة نادين لبكي مطلوبة لدى النيابة العامة الاستئنافية بناءً على شكوى مقدّمة من قبل التركيّة هازيندار أوغلو بشأن حقوق فكرة فيلم "كفرناحوم"، فما حقيقة ما يتمّ تداوله؟

في التفاصيل، أصدرت نادين لبكي بيان نفي وجاء فيه: "لم تتبلّغ نادين لبكي لغاية تاريخه بأي قرار يتعلّق بالادعاء المذكور. كما أن نشر خبر الادعاء عبر وسائل الاعلام يوحي بأنه تمت إدانة لبكي، وينمّ عن نية واضحة للتشهير بسمعة المخرجة اللبنانية وإلحاق الضرر بها".

وتابع البيان "أيّ إدعاء قد يصدر عن النيابة العامة الاستئنافية بحق لبكي بناء للمعطيات المغلوطة الواردة في الشكوى، لا يشكل من الناحية القانونية إدانة أو حكماً بحقها. وإن هذا الأمر يعرّض كل من ينشر هذا الخبر أو يرّوج له قبل البّت بصورة نهائية لهذه القضية، لملاحقات قانونية لا سيما جزائية. سبق للبكي أن تقدّمت بشكوى بوجه هازيندار أوغلو أمام المراجع الجزائية المختصة في لبنان بجرائم التهويل والقدح والذم".