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ليلى عبد اللطيف تحذّر من انتحال شخصيتها: هذا الحساب مزيّف!

ليلى عبد اللطيف تحذّر من انتحال شخصيتها: هذا الحساب مزيّف!

حذّرت ليلى عبد اللطيف متابعيها عبر انستغرام من الوقوع ضحية حساب مزيّف ينتحل شخصيتها عبر منصّات التواصل الإجتماعي. ونشرت ليلى عبد اللطيف نسخة عن الحساب المزيّف على انستغرام ودعت جميع متابعيها للتبليغ ضد الحساب الّذي بات يتابعه أكثر من 11 ألف شخص. اليكم نسخة عن الحساب المزيّف الّذي ينتحل شخصية ليلى عبد اللطيف: