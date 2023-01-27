مشروع سكني متطوّر ... في الامارات أم العراق؟

مشروع سكني متطوّر ... في الامارات أم العراق؟

تداولت صفحات وحسابات عراقيّة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد قيل إنها تُظهر مشروعاً سكنياً متطوّراً في محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق.



لكن هذا الادّعاء غير صحيح، فالمشاهد هي من مشروع في الإمارات، بحسب فرانس برس.