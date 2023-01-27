السفارة الأميركية في السودان تنفي خبراً حول التأشيرات!

السفارة الأميركية في السودان تنفي خبراً حول التأشيرات!

ادعت منشورات ان السلطات الأميركية أعلنت برنامجاً جديداً لهجرة السودانيين للدراسة او العمل.



لكن السفارة الأميركية في السودان نفت صحّة هذا الادّعاء، مؤكّدة عدم وجود "برنامج جديد" للهجرة للسودانيين.



ودعت الراغبين في الحصول على معلومات حول خدمات التأشيرات "الرجوع إلى موقع سفارة الولايات المتحدة في البلاد".