مع التطورات في القدس الشرقية... صور متداولة غير دقيقة!

مع التطورات في القدس الشرقية... صور متداولة غير دقيقة!

بعد إطلاق النار الذي أوقع سبعة قتلى خارج كنيس يهوديّ بحيّ استيطانيّ في القدس الشرقيّة المحتلّة مساء الجمعة، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر عدداً من جثامين القتلى في مستشفى. لكن هذا الادّعاء خطأ، فالصورة منشورة في العام 2021 على أنها لضحايا حادث تدافع كبير وقع خلال احتفال ديني شارك فيه عشرات آلاف اليهود المتشددين في الجليل.



كما تم التداول بصورة قيل إنُها تُظهر مُطلق النار. لكن هذه الصورة في الحقيقة مقتطعة من فيديو نشرته الشرطة الإسرائيليّة قبل عامين على أنّه لمسلّح أطلق النار على عناصرها قبل أن يُقتل.



مصدر: فرانس برس