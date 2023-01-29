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الـLBCI تنفي ما يُنسب إليها عن إغلاق محطات توزيع البنزين أبوابها يوم غد أمام المواطنين في كل لبنان

الـLBCI تنفي ما يُنسب إليها عن إغلاق محطات توزيع البنزين أبوابها يوم غد أمام المواطنين في كل لبنان