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بعد خبر العثور على مواطن سوري مقتولا في منطقة الرادوف... السفارة السورية في بيروت توضح!
خبر كاذب
2023-01-30 | 08:13
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بعد خبر العثور على مواطن سوري مقتولا في منطقة الرادوف... السفارة السورية في بيروت توضح!
بعد خبر العثور على مواطن سوري مقتولا في منطقة الرادوف... السفارة السورية في بيروت توضح!
نفت سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت الخبر المتداول عن وفاة عامل في السفارة، وجد مقتولا في منزله، معلنة "ان هذا الخبر عار من الصحة"، مؤكدة "ان المواطن السوري هو ضحية الجريمة وليست له أي صلة بالسفارة".
ولفت بيان السفارة الى "انها تواصلت مع الجهات المختصة، والأمر قيد التحقيق لكشف ملابسات هذه الجريمة".
وأهابت السفارة بوسائل الإعلام "عدم تداول أي أخبار مغلوطة حول هذه الحادثة توخيا للصدقية".
وكانت المواقع تداولت خبرا انه "بتاريخ 30-1-2023، الساعة العاشرة صباحا وجد المدعو محمد أحمد بنجفيك مقتولا في منزله في منطقة الرادوف مقابل مسجد الامام الحسن مبنى الهدى الطابق الثاني، حيث وصلت الشرطة القضائية وباشرت تحقيقاتها.
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