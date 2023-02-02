ما صحة ما يتم تداوله عن ترك ٣ موقوفين بملف النافعة؟

ما صحة ما يتم تداوله عن ترك ٣ موقوفين بملف النافعة؟

نفت مصادر قضائية ما يتم تداوله عن قيام النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بترك ٣ موقوفين بملف النافعة، وأكدت ان الملف عاد من محكمة التمييز الى النيابة العامة في جبل لبنان تمهيدا لاعادته الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان لاستكمال التحقيق من النقطة التي وصل اليها وفقا للاصول.



ومن المحتمل ان يكون قاضي التحقيق الاول قد بتّ بطلبات اخلاء سبيل مقدمة سابقا لكن لم يتم البت بها من قبل بانتظار عودة الملف من محكمة التمييز.