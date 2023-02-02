الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
12
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
جبل لبنان
12
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ما صحة ما يتم تداوله عن ترك ٣ موقوفين بملف النافعة؟
خبر كاذب
2023-02-02 | 08:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ما صحة ما يتم تداوله عن ترك ٣ موقوفين بملف النافعة؟
ما صحة ما يتم تداوله عن ترك ٣ موقوفين بملف النافعة؟
نفت مصادر قضائية ما يتم تداوله عن قيام النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بترك ٣ موقوفين بملف النافعة، وأكدت ان الملف عاد من محكمة التمييز الى النيابة العامة في جبل لبنان تمهيدا لاعادته الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان لاستكمال التحقيق من النقطة التي وصل اليها وفقا للاصول.
ومن المحتمل ان يكون قاضي التحقيق الاول قد بتّ بطلبات اخلاء سبيل مقدمة سابقا لكن لم يتم البت بها من قبل بانتظار عودة الملف من محكمة التمييز.
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أمن وقضاء
خبر كاذب
قضاء
النافعة
التالي
اعلى امواج في العالم؟
بعد خبر العثور على مواطن سوري مقتولا في منطقة الرادوف... السفارة السورية في بيروت توضح!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-02-01
معلومات للـLBCI: محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة ترد طلب النقض المقدم من رئيسة هيئة إدارة السير الموقوفة بملف فساد النافعة هدى سلوم بتحقيقات القاضية نازك الخطيب
امن وقضاء
2023-02-01
معلومات للـLBCI: محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة ترد طلب النقض المقدم من رئيسة هيئة إدارة السير الموقوفة بملف فساد النافعة هدى سلوم بتحقيقات القاضية نازك الخطيب
0
امن وقضاء
2023-01-31
معلومات للـLBCI: محكمة الإستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو ترد طلب رد القاضية نازك الخطيب المقدم من رئيس مصلحة تسجيل السيارات الموقوف بملف فساد النافعة ايمن عبد الغفور
امن وقضاء
2023-01-31
معلومات للـLBCI: محكمة الإستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو ترد طلب رد القاضية نازك الخطيب المقدم من رئيس مصلحة تسجيل السيارات الموقوف بملف فساد النافعة ايمن عبد الغفور
0
صحة وتغذية
2023-01-31
دراسة تكشف... كيف يؤثر قضاء الوقت أمام الشاشة على نجاح الطفل الأكاديمي؟
صحة وتغذية
2023-01-31
دراسة تكشف... كيف يؤثر قضاء الوقت أمام الشاشة على نجاح الطفل الأكاديمي؟
0
صحف اليوم
2023-01-31
نقاشات ترى ضرورة مبادرة مجلس القضاء الاعلى (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-01-31
نقاشات ترى ضرورة مبادرة مجلس القضاء الاعلى (الجمهورية)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر كاذب
11:49
اعلى امواج في العالم؟
خبر كاذب
11:49
اعلى امواج في العالم؟
0
خبر كاذب
2023-01-30
بعد خبر العثور على مواطن سوري مقتولا في منطقة الرادوف... السفارة السورية في بيروت توضح!
خبر كاذب
2023-01-30
بعد خبر العثور على مواطن سوري مقتولا في منطقة الرادوف... السفارة السورية في بيروت توضح!
0
خبر كاذب
2023-01-29
الـLBCI تنفي ما يُنسب إليها عن إغلاق محطات توزيع البنزين أبوابها يوم غد أمام المواطنين في كل لبنان
خبر كاذب
2023-01-29
الـLBCI تنفي ما يُنسب إليها عن إغلاق محطات توزيع البنزين أبوابها يوم غد أمام المواطنين في كل لبنان
0
خبر كاذب
2023-01-28
مع التطورات في القدس الشرقية... صور متداولة غير دقيقة!
خبر كاذب
2023-01-28
مع التطورات في القدس الشرقية... صور متداولة غير دقيقة!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-01-26
لا اجتماع لمجلس القضاء الأعلى: الامر اقتصر على مشاورات سريعة
أخبار لبنان
2023-01-26
لا اجتماع لمجلس القضاء الأعلى: الامر اقتصر على مشاورات سريعة
0
فنّ
2023-01-14
الممثلة ريان حركة تتعرّض لمحاولة قتل: "أعصابنا لم تعد تحتمل"
فنّ
2023-01-14
الممثلة ريان حركة تتعرّض لمحاولة قتل: "أعصابنا لم تعد تحتمل"
0
أخبار دولية
03:47
لافروف يتهم الغرب بالسعي إلى إنهاء "المسألة الروسية"
أخبار دولية
03:47
لافروف يتهم الغرب بالسعي إلى إنهاء "المسألة الروسية"
0
اخبار البرامج
2022-12-31
ماغي فرح: تحدّيات جديدة بانتظار مولود برج الميزان...وسنة مليئة بالتناقضات
اخبار البرامج
2022-12-31
ماغي فرح: تحدّيات جديدة بانتظار مولود برج الميزان...وسنة مليئة بالتناقضات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:47
وزير الخارجية السعودي في بغداد
أخبار لبنان
07:47
وزير الخارجية السعودي في بغداد
0
أخبار لبنان
07:08
اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي.. هذا ما بحثته
أخبار لبنان
07:08
اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي.. هذا ما بحثته
0
أخبار لبنان
07:01
مولوي بعد زيارته دريان: طمأنا سماحته بإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار
أخبار لبنان
07:01
مولوي بعد زيارته دريان: طمأنا سماحته بإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار
0
أخبار لبنان
06:51
مخزومي من دار الفتوي: لتوحيد الجهود وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة
أخبار لبنان
06:51
مخزومي من دار الفتوي: لتوحيد الجهود وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:43
وزيرة الخارجية الفرنسية تلتقي ولي العهد السعودي... وماذا قالت عن لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
06:43
وزيرة الخارجية الفرنسية تلتقي ولي العهد السعودي... وماذا قالت عن لبنان؟
0
أخبار لبنان
06:24
الحلبي: إبقاء الإضراب في المدارس الرسمية وتلويح المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية به سيؤدي إلى سقوط النظام التربوي
أخبار لبنان
06:24
الحلبي: إبقاء الإضراب في المدارس الرسمية وتلويح المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية به سيؤدي إلى سقوط النظام التربوي
0
أخبار لبنان
05:41
نداء تأسيسي لمؤتمر مسيحي دائم موجّه إلى جميع اللبنانيين
أخبار لبنان
05:41
نداء تأسيسي لمؤتمر مسيحي دائم موجّه إلى جميع اللبنانيين
0
أخبار لبنان
04:00
كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني
أخبار لبنان
04:00
كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني
0
أخبار لبنان
01:09
بو صعب: المسؤولون في البنك الدولي ابلغونا ان قرض تمويل إستجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن مجمد حالياً
أخبار لبنان
01:09
بو صعب: المسؤولون في البنك الدولي ابلغونا ان قرض تمويل إستجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن مجمد حالياً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
02:12
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
02:12
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
2
امن وقضاء
09:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
امن وقضاء
09:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
3
فنّ
06:04
الموت يُفجع ميرفا القاضي... "أريد أن اصرخ من شدّة ألمي"
فنّ
06:04
الموت يُفجع ميرفا القاضي... "أريد أن اصرخ من شدّة ألمي"
4
أخبار سياسية
03:53
كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع الرئيس السابق ميشال عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني وفق الأسس التي ساهم عون في إرسائها وبلدنا اليوم بحاجة الى تضافر جهود الجميع
أخبار سياسية
03:53
كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع الرئيس السابق ميشال عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني وفق الأسس التي ساهم عون في إرسائها وبلدنا اليوم بحاجة الى تضافر جهود الجميع
5
حال الطقس
03:04
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثّر على لبنان..
حال الطقس
03:04
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثّر على لبنان..
6
صحف اليوم
00:09
زيارة جنبلاط لبري.. أتت بفعل عكسي (الأخبار)
صحف اليوم
00:09
زيارة جنبلاط لبري.. أتت بفعل عكسي (الأخبار)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لبنان يحصد مرتبة متقدمة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لبنان يحصد مرتبة متقدمة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم
8
أخبار سياسية
10:10
معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون
أخبار سياسية
10:10
معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store