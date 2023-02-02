اعلى امواج في العالم؟

اعلى امواج في العالم؟

انتشرت هذه الصورة المميزة قيل انها لأعلى أمواج في العالم، لكن تبيّن أنها مجرّد عمل فنّي بحسب فرانس برس، وليست حقيقة.