الجيش: يتم التداول بمعلومات غير دقيقة حول توزيع مبلغ مالي على العسكريين

الجيش: يتم التداول بمعلومات غير دقيقة حول توزيع مبلغ مالي على العسكريين



أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" أنه يتم التداول بمعلومات غير دقيقة حول توزيع مبلغ مالي على العسكريين في تواريخ محددة، من ضمن المساعدات القطرية والأميركية.



وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن التواريخ الصحيحة لتوزيع أي مساعدات عند توافرها، من خلال بيان رسمي يصدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه.