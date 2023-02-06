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بعد الهزة الارضية الكبيرة.. هل من خوف من تسونامي؟

خبر كاذب
2023-02-06 | 01:16
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بعد الهزة الارضية الكبيرة.. هل من خوف من تسونامي؟
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بعد الهزة الارضية الكبيرة.. هل من خوف من تسونامي؟

بعد الهزة الارضية الكبيرة.. هل من خوف من تسونامي؟

بعد الهزّة الأرضية القوية التي ضربت لبنان بقوّة 4,3 درجات فجر اليوم، أفادت مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء مارلين البراكس "النهار" أنّه "لا خوف من وقوع تسونامي بعد مرور كل هذا الوقت على زلزال تركيا".

وأضافت: "لم نستطع رصد حركة الموج في لبنان بشكل علمي بسبب غياب آلات الرصد، وفي قبرص وتركيا سجلت حركة ارتفاع الموج بنسبة 20 سنتمتراً".
 
وأفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنّس، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، أنّه عند الساعة 3:17 فجراً بتوقيت بيروت، حصلت هزة أرضية في البحر بين لبنان وقبرص، قوّتها 4,8 درجات على مقياس ريختر، وتبعد عن الشاطئ اللبناني حوالى 160 كلم، وشعر بها سكان لبنان خصوصا في المناطق الساحلية الشمالية.

 

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