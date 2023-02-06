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ما صحة الكلام عن تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم؟

ما صحة الكلام عن تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم؟

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن جلسة مجلس الوزراء في السرايا اليوم في موعدها ولا صحة للكلام عن تأجيلها.