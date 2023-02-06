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ما صحة الأخبار المتداولة عن سقوط مبان في الشمال أو في بيروت؟

ما صحة الأخبار المتداولة عن سقوط مبان في الشمال أو في بيروت؟

أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أن "لا صحة للأخبار المتداولة عن سقوط مبان في الشمال أو في بيروت، وحتى الساعة تم تسجيل سقوط حائط في برج حمود وبعض الأضرار المحدودة في موقع آخر".



ودعا خلال حديث مع "صوت لبنان"، "جميع المواطنين الى اخلاء المباني القديمة في حال وجود تصدعات كثيرة فيها خوفاً من أي كارثة جديدة".