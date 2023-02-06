بعد البلبلة حول عصابات سرقة بلباس الصليب الأحمر... كتانة يوضح للـLBCI

تداولت في الآونة الأخيرة أخبار حول عصابات سرقة بلباس الصليب الأحمر تدخل المنازل بحجة إعطاء لقاح الكوليرا.وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة وجود لجنة وطنية في وزارة الصحة معنية بالكوليرا والتلقيح في كل المناطق.وأوضح أن الصليب الأحمر يقوم حاليًا بحملة التلقيح في جبيل والمتن وكسروان عبر ممرضة ومتطوع، مشيرًا إلى أن هناك جمعيات أخرى تقوم بالتلقيح أيضًا في جبل لبنان الجنوبي ومناطق أخرى.