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خبر غير دقيق متداول عن خشية وقوع زلزال في لبنان... "لا يمكن بتاتًا التنبؤ بحدوثه"

خبر غير دقيق متداول عن خشية وقوع زلزال في لبنان... "لا يمكن بتاتًا التنبؤ بحدوثه"

اوضحت مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية Lari أنه لا يمكن بتاتًا التنبؤ بحدوث زلزال وقوته، وفي حال حدوثه لا يمكن التنبؤ بعدد الهزات الارتدادية وقوتها كما أنه لا يمكن التنبؤ بمكان حدوث الزلزال.



وبالتالي، ‏لا صحة للخبر المتداول عن دعوة المواطنين للخروج من المنازل نحو الاماكن المفتوحة جراء الخشية من زلزال سيضرب لبنان.