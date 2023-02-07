اليكم الرواية الحقيقية لصورة الطفل الذي "يبكي والديه اثر الزلزال"...

اليكم الرواية الحقيقية لصورة الطفل الذي يبكي "اثر الزلزال"...

انتشرت صورة لطفل سوريّ يبكي والديه على ركام المبنى الذي وقع اثر الزلزال الذي ضرب البلاد.



إلا أنه وبحسب فرانس برس، تبيّن ان الصورة منشورة منذ العام 2021 على موقع shutterstock لتخزين الصور، وبالتالي، لا علاقة لهذه الصورة بالزلزال الأخير الذي ضرب سوريا وتركيا والجوار.