صورة لكلب بجانب صاحبه العالق اثر زلزال... قديمة؟

صورة لكلب بجانب صاحبه العالق اثر زلزال... قديمة؟

ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لكلب يجلس بجانب صاحبه العالق تحت أنقاض الزلزال في تركيا.



إلا أن بحسب فرانس برس، الادعاء خاطئ والصورة منشورة منذ العام 2018، ولا علاقة لها بالزلزال الأخير.