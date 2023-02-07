الخارجية الاميركية توضح... "العقوبات لا تمنع وصول المساعدات للشعب السوري"

ردًّا على بعض التقارير الصحفية غير الدقيقة حول العقوبات الأمريكية، يهمنا التوضيح بأنّ العقوبات الأمريكية تتضمن استثناءات لا تمنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية وغيرها للشعب السوري ولن نمنع أي دولة من تقديم هكذا مساعدات. وسنستمر من جهتنا بتقديم المساعدات للشعب السوري. pic.twitter.com/z3kt8NXWdf — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) February 7, 2023

ردًّا على بعض التقارير الصحفية غير الدقيقة حول العقوبات الأميركية، أوضحت وزارة الخارجية الاميركية بأنّ العقوبات الأميركية تتضمن استثناءات ولا تمنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية وغيرها للشعب السوري.واضافت: "لن نمنع أي دولة من تقديم هكذا مساعدات. وسنستمر من جهتنا بتقديم المساعدات للشعب السوري".