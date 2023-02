جرى الحديث عن حصول تسونامي في تركيا اثر الزلزال الذي وقع، وانتشر فيديو لمدّ بحري على السواحل التركية.



لكن تبين أن ما من تسونامي حدث، كما أن فيديو المد البحري يصوّر عاصفة ضربت شاطئاً في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، بحسب بحث فرانس برس.

Anybody familiar with San Diego….this is the boardwalk in Mission Beach. Storm is no joke! Lived there many years, never saw anything like this. pic.twitter.com/4mdVzMfbmr