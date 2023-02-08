خبر كاذب يتم التداول به عبر واتساب عن زلزال محتمل سيضرب لبنان

خبر كاذب يتم التداول به عبر واتساب عن زلزال محتمل سيضرب لبنان

بعد وقوع هزة ارضية في لبنان منذ قليل، قوتها ٤،٢ على مقياس ريختر ومركزها ٥ كلم جنوب الهرمل، عادت الاخبار الكاذبة نفسها الى التداول على وسائل التواصل الاجتماعي.



فقد تم التداول بخبر عاجل عبر واتساب، مفاده بأن "إدارة الكوارث والطورائ اللبنانية تدعو المواطنين الى الخروج الى الاماكن المفتوحة وتدعو البلديات والمجتمع المدني اعلان الجهوزية بعد الابلاغ عن زلزال محتمل سيضرب لبنان بقوة 7.6 درجات". إلا أن هذا الخبر كاذب، وهو نفسه كان تم التداول به بعد الهزة الارضية التي وقعت منذ أيام.



اشارة الى أن مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية Lari كانت أوضحت أنه لا يمكن بتاتًا التنبؤ بحدوث زلزال وقوته، وفي حال حدوثه لا يمكن التنبؤ بعدد الهزات الارتدادية وقوتها كما أنه لا يمكن التنبؤ بمكان حدوث الزلزال.