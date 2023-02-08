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بعد التداول بخبر كاذب... الصليب الأحمر: لم نحذر من أي زلزال في الجنوب

خبر كاذب
2023-02-08 | 14:47
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بعد التداول بخبر كاذب... الصليب الأحمر: لم نحذر من أي زلزال في الجنوب
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بعد التداول بخبر كاذب... الصليب الأحمر: لم نحذر من أي زلزال في الجنوب

بعد التداول بخبر كاذب... الصليب الأحمر: لم نحذر من أي زلزال في الجنوب

يتم التداول على منصات وتطبيقات التواصل الإجتماعي أخباراً ملفقة وكاذبة منسوبة إلى الصليب الأحمر اللبناني هدفها إدخال الهلع إلى نفوس المواطنين من خلال بث أخبار تحذيرية عن حدوث زلزال في الجنوب، إن الصليب الأحمر اللبناني إذ ينفي نفيا قاطعاً أن يكون قد أصدر أي تحذير من هذا النوع، يتمنى على المواطنين الكرام عدم المساهمة في نشر مثل هذه الاخبار الكاذبة ويحذر مطلقيها.

ويؤكد أنه سيتابع الموضوع مع القوى الامنية من اجل الكشف عن مصدر هذه الاخبار واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته في هذا الموضوع

 

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