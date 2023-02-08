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لجنة تنسيق مواجهة الكوارث: لا صحة للأخبار المتداولة بعد الهزة الليلة
خبر كاذب
2023-02-08 | 15:27
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لجنة تنسيق مواجهة الكوارث: لا صحة للأخبار المتداولة بعد الهزة الليلة
صدر عن لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والازمات الوطنية البيان الآتي:
"بتاريخه الساعة ٠٣ ٢١ بعد الهزة الأرضية التي شعر بها اللبنانيون، جرى تداول أخبار مغلوطة تحذر المواطنين من خطر حصول هزة أرضية مدمرة وتدعوهم للخروج الى الأماكن المفتوحة.
يهم الأمانة العامة للمجلس الأعلى - لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية نفي هذه الإشاعات المتداولة، وتوضح أن المعلومات المتداولة عارية من الصحة، وتهيب بالمواطنين عدم الأخذ بها والإطلاع على المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوق بها: غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات والمجلس الوطني للبحوث العلمية - المركز الوطني للجيوفزياء".
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