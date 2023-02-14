ما صحة خبر العثور على مبلغ مالي ضخم بين أنقاض تركيا... وما علاقته بالعراق؟

ما صحة خبر العثور على مبلغ مالي ضخم بين أنقاض تركيا... وما علاقته بالعراق؟

انتشر خبر مفاده العثور على مبلغ كبير من المال بين أنقاض تركيا، اثر الزلزال المدمر، ويبلغ نحو مليون و200 ألف دولار.



إلا أنّ الخبر والصورة المرفقة به، هي حقيقة تعود لأموالٍ كانت مُعدّة للتهريب في العراق، مطلع الشهر الحالي بحسب فرانس برس.



