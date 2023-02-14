أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ما صحة خبر العثور على مبلغ مالي ضخم بين أنقاض تركيا... وما علاقته بالعراق؟

خبر كاذب
2023-02-14 | 01:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ما صحة خبر العثور على مبلغ مالي ضخم بين أنقاض تركيا... وما علاقته بالعراق؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ما صحة خبر العثور على مبلغ مالي ضخم بين أنقاض تركيا... وما علاقته بالعراق؟

ما صحة خبر العثور على مبلغ مالي ضخم بين أنقاض تركيا... وما علاقته بالعراق؟

انتشر خبر مفاده العثور على مبلغ كبير من المال بين أنقاض تركيا، اثر الزلزال المدمر، ويبلغ نحو مليون و200 ألف دولار. 

إلا أنّ الخبر والصورة المرفقة به، هي حقيقة تعود لأموالٍ كانت مُعدّة للتهريب في العراق، مطلع الشهر الحالي بحسب فرانس برس. 
 

      

 

آخر الأخبار

أخبار دولية

خبر كاذب

زلزال

تركيا

خبر كاذب

LBCI التالي
فيديو يظهر انفصال واجهة مبنى... زلزال أم رياح؟
خبر عن انفجار على طريق ضهر البيدر واغتيال شخصية مهمة... ما صحّته؟
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:01

تيمور جنبلاط يزور ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت مع وفد مرافق

LBCI
خبر كاذب
02:38

فيديو يظهر انفصال واجهة مبنى... زلزال أم رياح؟

LBCI
أخبار لبنان
02:37

جرافات "الأشغال" واتحاد بلديات جرد القيطع ينجزان جرف الثلوج على طريق فنيدق القموعة

LBCI
أخبار لبنان
02:30

حميه: مطار بيروت يستعد لاستقبال 3 طائرات رومانية تحمل مساعدات من الإتحاد الأوروبي الى سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
02:38

فيديو يظهر انفصال واجهة مبنى... زلزال أم رياح؟

LBCI
خبر كاذب
2023-02-11

خبر عن انفجار على طريق ضهر البيدر واغتيال شخصية مهمة... ما صحّته؟

LBCI
خبر كاذب
2023-02-08

لجنة تنسيق مواجهة الكوارث: لا صحة للأخبار المتداولة بعد الهزة الليلة

LBCI
خبر كاذب
2023-02-08

بعد التداول بخبر كاذب... الصليب الأحمر: لم نحذر من أي زلزال في الجنوب

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:58

مشهد أدهش الملايين... صاعقة تضرب تمثال "المسيح الفادي" في البرازيل (فيديو)

LBCI
خبر كاذب
01:12

ما صحة خبر العثور على مبلغ مالي ضخم بين أنقاض تركيا... وما علاقته بالعراق؟

LBCI
حال الطقس
01:48

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
فنّ
2022-12-27

كريستينا صوايا تكشف: "إبنتي ستغادر لبنان"... فهل ترافقها الى فرنسا؟ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

قبل رفع الدولار الجمركي تجار استوردوا وكدسوا أرباحا ... استيراد ٢٠٢٢ وكأن لا أزمة في لبنان

LBCI
امن وقضاء
14:05

مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...

LBCI
رياضة
13:58

نهائي كرة القدم الاميركية شهد متابعة الملايين حول العالم

LBCI
أخبار دولية
13:55

القمّة العالمية للحكومات في أبو ظبي ومصر ضيفة شرف على القمة

LBCI
أخبار دولية
13:52

مرّة جديدة... موهبة لبنانية تبرز في الخارج

LBCI
امن وقضاء
13:49

حفل تكريمي للواء ابراهيم في مقر الاتحاد العام للمنتجين العرب: الانتاج يتطلب التعاون مع قطاعات مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

في اليوم العالمي للمصابين بداء الصرع: أين الدواء؟

LBCI
أخبار دولية
13:26

كنوز تراثية وتاريخية في تركيا نالت حصّتها من الزلزال

LBCI
أخبار دولية
13:23

هل تنجحُ أزمة الزلزال في عودة سوريا الى الحضنِ العربي؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار سياسية
09:10

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
امن وقضاء
12:20

خبر عن ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده.. والأخير يوضح

LBCI
فنّ
05:26

إبنة عمرو دياب تثير غضب المتابعين... قالب حلوى "إباحي" في عيدها (صور)

LBCI
امن وقضاء
10:39

اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا

LBCI
فنّ
05:06

قبلة حميمة من نيقولا معوض لسارة أبي كنعان تقسم الرأي العام... مع أو ضد؟

LBCI
منوعات
07:58

مشهد أدهش الملايين... صاعقة تضرب تمثال "المسيح الفادي" في البرازيل (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
14:05

مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...

LBCI
أخبار دولية
15:21

بايدن يسمّي ليزا جونسون لتكون سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة