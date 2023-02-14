فيديو لافت لعشرات سيارات الاسعاف... ما الأمر المضلل الذي تضمنته الاخبار الملحقة به؟

فيديو لافت لعشرات سيارات الاسعاف... ما الامر المضلل الذي تضمنته الاخبار الملحقة به؟

انتشر فيديو لافت لعشرات سيارات الاسعاف قيل انها وصلت حاملة جثامين ضحايا الزلزال من تركيا إلى سوريا.



لكن موقع "مسبار" وجد أنّ الفيديو كان نُشر في حسابات تركية على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الثامن من شباط الجاري، على أنّه لسيارات إسعاف تركية، في ساحل مدينة إسكندرون في إقليم هاتاي، بصدد نقل مصابين خلال الزلزال الأخير الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.