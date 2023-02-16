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ما صحة كلام ميقاتي عن أن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق؟

خبر كاذب
2023-02-16 | 02:28
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ما صحة كلام ميقاتي عن أن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق؟
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ما صحة كلام ميقاتي عن أن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق؟

مكتب ميقاتي يوضح

نفى المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ما يتم التداول بكلام منسوب الى مصادر ميقاتي بأن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق، وأنه قد يكون من الصعب إعادة ضبط الأمور، إلا في حال حصول خطوة سياسية كبيرة.

ونفى ميقاتي هذا الكلام جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الجهود متواصلة لمعالجة الاوضاع المالية، وأوضح أن أي موقف يصدر عنه مباشرة أو عبر مكتبه الاعلامي.
 
وكانت جريدة "الاخبار" قالت إن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق وقد يكون من الصعب إعادة ضبط الأمور إلا في حال حصول خطوة سياسية كبيرة.
 
 

 

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