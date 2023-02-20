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توضيح من وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات ساحل الزهراني حول انحسار مياه البحر

خبر كاذب
2023-02-20 | 10:23
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توضيح من وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات ساحل الزهراني حول انحسار مياه البحر
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توضيح من وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات ساحل الزهراني حول انحسار مياه البحر

توضيح من وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات ساحل الزهراني حول انحسار مياه البحر

اوضحت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات ساحل الزهراني في بيان، انه "بعد الضجة الكبيرة في لبنان حول انحسار مياه البحر وتداول اخبار حول تسونامي وزلازل وشيكة في لبنان والمنطقة، وبعد مراجعة أكثر من مركز علمي وخبير في علوم البحار والبيئة البحرية والجيولوجية، يهمنا أن نلفت عناية المواطنين الى ان التسونامي هو نتيجة زلزال يحدث في البحر يؤدي الى ارتفاع المياه او الموج وهو أمر لم يحصل".
 
اضافت: "إن تراجع مياه البحر يتعلق بحركة المد والجزر وهو ما أكده المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان. وللتوضيح فإن ما حصل هو ظاهرة طبيعية تحدث لمياه المحيطات والبحار، ف مرحلة المد يحدث فيها ارتفاع وقتي تدرجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر، ومرحلة الجزر يحدث فيها انخفاض في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر، وتنجم هذه الظاهرة عن التأثيرات المجتمعة لقوى جاذبية القمر والشمس وحركة دوران الأرض التي تولد بعض القوة الطاردة المركزية عند خط الاستواء. ولا ارتباط بين ظاهرة المد والجزر التي تحدث في كل بحار ومحيطات العالم والمتعلّقة بحالة القمر مع حدوث الزلازل فالزلازل لا علاقة لها بحالة القمر".
 
ودعت "وسائل الاعلام ومن ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي توخي الدقة في نشر أي معلومة وتوخي الدقة العلمية كما نطمئن أهلنا وندعوهم الى عدم القلق وعدم الارتكاز الى الشائعات خصوصا وأنه لا يمكن التأكد علميا حتى الساعة بحدوث زلزال".
 

 

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